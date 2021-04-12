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Российские керлингисты проиграли шотландцам в полуфинале чемпионата мира
Фото: Khlebnikova Irina

Российские керлингисты проиграли шотландцам в полуфинале чемпионата мира

Юлия Курганова

Спорт

Российская мужская сборная по керлингу со счетом 3:5 проиграла команде Шотландии в полуфинале чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Даниил Горячев, Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Предварительный этап российские спортсмены завершили на втором месте, что позволило им напрямую выйти в полуфинал. Шотландская сборная завоевала право сыграть в 1/2 финала, обыграв канадскую команду в квалификационной встрече.

В другом полуфинале команда Швеции разгромила сборную Швейцарии со счетом 11:3.

Таким образом, в матче за бронзовые медали российские керлингисты сыграют со швейцарцами. Встречи за бронзовые и золотые медали начнутся в 6:00 по московскому времени.

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