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Названы пять самых опасных комнатных растений
Фото: pixabay.com

Названы пять самых опасных комнатных растений

Анастасия Колоскова

Растения

Ученые составили топ-5 комнатных растений, которые могут причинить вред здоровью человека.

Лидером среди них является Кротон, который считается одним из самых ядовитых домашних растений. Он также известен как Кодиеум. В его стеблях и листьях содержится концентрированный белый сок, способный вызвать серьезный ожог слизистой или кожи при попадании на них. При этом даже незначительное попадание этого сока в организм домашнего питомца может оказаться смертельным для него.

Популярная из-за своей неприхотливости Диффенбахия не требует особенных условий. Однако следует помнить, что даже небольшое количество сока этого растения способно при попадании в слюну спровоцировать сильный отек горла и паралич связок, а также вызвать проблемы с желудком и сердцем.

Названы пять самых опасных комнатных растенийДиффенбахия / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Тем, кто не готов отказаться от этого растения, специалисты рекомендуют ставить его как можно выше, чтобы избежать любых контактов.

Еще одно растение из списка — это Монстера, которая, по мнению ученых, получила свое название от слова «монстр». Этот цветок поглощает кислород в помещении в неимоверных количествах. Помимо этого, его листья имеют шипы, которые легко могут ранить ребенка или домашнего питомца.

Плющ также входит в число небезопасных для человека и животных растений. Любой контакт с листьями или стеблем растения вызывает раздражение как при химическом ожоге, из-за маслянистой жидкости смеси токсинов урушиол, которая в них содержится. Помимо этого, дым от горящих листьев плюща способен вызвать воспаление слизистых, затруднение дыхания и головные боли.

Ученые выяснили, что ненавязчивый аромат Цикламен, или альпийской фиалки, может спровоцировать сильнейшую головную боль, головокружения и даже обморок.

Названы пять самых опасных комнатных растенийЦикламен / Фото: pixabay.com

Прикосновение к коже листьев и стеблей этого растения вызывает ожоги, а попадание сока растения в глаз и вовсе может лишить его зрения, сообщает Пятый канал.

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