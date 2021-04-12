Российские керлингисты проиграли швейцарцам в матче за бронзу чемпионата мира

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Российская мужская сборная по керлингу со счетом 5:6 проиграла команде из Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира. Соревнования прошли в канадском Калгари.

В составе российской команды выступили Сергей Глухов (скип), Даниил Горячев, Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.

Предварительный этап российские спортсмены завершили на втором месте, что позволило им напрямую выйти в полуфинал. Однако затем российские керлингисты проиграли шотландцам в полуфинале чемпионата мира.

Керлингисты из Швеции стали золотыми призерами на чемпионате, победив в финале сборную Шотландии со счетом 10:5.

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