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Ветеринары объяснили, почему опасно выгуливать кошку
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Ветеринары объяснили, почему опасно выгуливать кошку

Анастасия Колоскова

Общество

Отпускать на улицу можно лишь тех кошек, которые выросли в деревне. Об этом рассказала ветеринар Ольга Михеева. По ее мнению, выгул домашнего животного на поводке в городе нежелателен, так как может спровоцировать стресс.

Во словам ветеринара, в незнакомой обстановке кошка испытывает дискомфорт и начинает нервничать, так как не знает, куда можно спрятаться в опасной ситуации.

Михеева предупредила, что выгул питомца без поводка и вовсе рискует обернуться трагедией. В этом случае кошка может угодить под автомобиль, ввязаться в драку или подхватить инфекцию, добавила специалист.

Зооинженер Анастасия Калинина также отметила, что породистую кошку не стоит отпускать на самовыгул на даче или в деревне.

— Лучше построить ей вольер со свободным выходом из дома или гулять на шлейке. Отпускать одну на улицу можно только ту кошку, которая родилась в деревне и росла с матерью, — цитируют зооинженера «АиФ».

Она уточнила, что делать это стоит только в небольших деревнях, где кошек держат для борьбы с грызунами.

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