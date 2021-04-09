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Муся и Барсик: названы самые популярные клички, которые москвичи дают своим питомцам
Фото: pixabay.com/ru

Муся и Барсик: названы самые популярные клички, которые москвичи дают своим питомцам

Илья Ашуров

Город

В столичном комитете ветеринарии назвали самые популярные клички, которые жители столицы дают своими питомцам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в пятницу, 9 апреля.

— Москвичи предпочитают давать кошкам простые клички, такие как Муся, Кузя, Барсик, Мася, Рыжик, Вася, Маруся. Встречаются и сложные, вроде Эрвин Рудольф Йозеф Александр, Эльза Джаконда, Шерлок Холмс, Шекспир, Шарлизтерон, Христофор Колумб, Ульрих Жемчуг Невы и тому подобные, — отметили представители ветеринарного комитета.

Что касается собак, то им нередко дают оригинальные клички, например: Элит Гранд Монте Франко де Лувр Эдельвейс Вильямс или Юркий Шенди Черный Принц.

Добавляется, что чаще всего на прием к ветеринару записывают собак и кошек, следом за ними по частоте посещения ветклиник идут кролики, крысы, морские свинки, хорьки и хомяки.

Кроме того, в пресс-службе назвали самые популярные породы собак в Москве в 2020 году. Это йоркширский терьер, чихуахуа, шпиц и джек-рассел-терьер.

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