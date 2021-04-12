Врач перечислила симптомы, при которых пожилым людям необходимо обратиться к гериатру

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Главный внештатный гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина назвала признаки у пожилых людей, которые должны стать поводом для обращения к специалисту.

По ее словам, к таким маркерам относятся беспричинное снижение веса, истощение, слабое рукопожатие, снижение физической активности, быстрая утомляемость и медлительность при ходьбе. Эти симптомы могут указывать на синдром старческой астении.

Специалист объяснила, что на приеме пожилым людям задают семь вопросов для выявления основных гериатрических проблем. Вопросы касаются снижения веса пожилого человека, а также ухудшения зрения и слуха. Еще один вопрос затрагивает травмы и падения из-за головокружения и нарушения походки.

Рунихина отметила, что на фоне остеопороза значительно увеличивается риск переломов. По ее словам, примерно семь–восемь процентов падений приводят к черепно-мозговым травмам или переломам шейки бедра. Нередко из-за страха падений пожилой человек и вовсе перестает выходить из дома, из-за чего начинает стремительно стареть.

Часть диагностических вопросов касается настроения и памяти пациента, а также теме недержания мочи и мобильности человека.

— Если пациент отвечает от пяти до семи вопросов положительно, то эти пациенты точно должны пойти на консультацию к врачу гериатру. Если три–четыре ответа положительных, то надо обратить внимание, как человек двигается, слабое ли рукопожатие, нарушена ли память, в таком случае мы направляем к гериатру. Если один–два положительных ответов, то лечащий врач направит к узкому специалисту по конкретной проблеме, — цитирует гериатра РИА Новости.

Рунихина подчеркнула, что только врач-гериатр может составить долгосрочный план ведения пациента с учетом индивидуальных особенностей. Он будет включать рекомендации по питанию, физическим нагрузкам и необходимым лекарствам, а также советы по уходу.

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