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Эндокринолог рассказала, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения
Фото: pixabay.com

Эндокринолог рассказала, кому нельзя завтракать сразу после пробуждения

Юлия Курганова

Здоровье

Большинству людей рекомендуется завтракать сразу после пробуждения, но в некоторых случаях отмена приема пищи в утреннее время имеет свои преимущества. Об этом расскала врач-эндокринолог Екатерина Янг.

Она сообщила, что тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, имеет лептинорезистентность, дефицит белка и витаминов, дисбаланс гормонов желательно не пропускать завтрак.

— Если же человек страдает митохондриальной дисфункцией и нуждается в детоксикации, то для него наилучшим вариантом будет завтрак не через 40 минут после пробуждения, а часов в девять-десять, если он проснулся в шесть. А с шести до девяти заняться делами с большей продуктивностью. Такие пациенты испытывают перманентный дефицит энергии и часто интуитивно приходят к такому отсроченному завтраку, — пояснила на своей странице в Instagram врач.

Янг добавила, что стратегия питания без завтрака также может использоваться некоторыми спортсменами. Например, как способ «удивить» организм сменой режима и сдвинуть вес.

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