Как умер Юрий Гагарин

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Долгие годы специалисты обсуждают причины крушения самолета МиГ-15УТИ, на котором во время испытаний погибли первый космонавт Земли Юрий Гагарин и летчик Владимир Серегин. Трагедия произошла в марте 1968 года.

Версий причин случившегося высказывается много, но все эксперты приходят к выводу, что с дела о гибели Гагарина и Серегина должен быть снят гриф секретности.

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Аксенов считает, что в гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина виноваты руководители, которые выдали разрешение на тренировочный полет в сложных погодных условиях.

— Здесь коллективная вина организаторов, тех руководителей, которые утверждали полеты в тот день и не проконтролировали, что очень сложная метеорологическая обстановка. И вылетать в обычный тренировочный полет в этой ситуации не было никакой необходимости, — сказал он.

Владимир Аксенов пояснил, что в тот день нижний край облаков был на высоте 600 метров, а верхний — на высоте четырех километров. В таких условиях летчики должны были выполнять фигуры высшего пилотажа. При высокой облачности, по словам Аксенова, летчик полагается только на приборы, определяющие положение самолета, для него это положение может быть иллюзорным.

Летчик-космонавт заявил, что Гагарину и Серегину просто не хватило высоты, чтобы вывести самолет из спирали или штопора. Аксенов добавил, что вины самого Гагарина в этом нет никакой, так как он в этом полете находился в позиции обучаемого, контролирующим был Серегин.

Авиационный инженер, историк авиации, автор книг по авиационной тематике Николай Якубович, в свою очередь, добавил, что гибель первого космонавта Земли вызвало трагическое стечение обстоятельств, а не техническая неисправность самолета, на которой настаивала иностранная пресса.

— Я считаю, что здесь, скорее всего, произошло совпадение ряда факторов, которые привели к этому печальному результату, и, в частности, плохая погода, сложные метеоусловия. Скорее всего, технических неполадок не было. Я не верю, что это могло быть связано с разгерметизацией кабины, — сказал он.

Николай Якубович также опроверг версию того, что самолет с Гагариным и Серегиным мог попасть в вихревой след от другого самолета, из-за чего и начал падать. Он добавил, что экспериментов с попаданием самолета в путный след проводилось множество, и ни один из них не привел к его опрокидыванию.

Главный научный сотрудник ЛИИ имени Громова, доктор технических наук Арсений Миронов заявил, что точную причину гибели Юрия Гагарина установить нет возможности, так как все детали засекречены. Специалист отметил, что комиссия установила как минимум девять комбинаций факторов, каждый из которых по отдельности мог привести к падению самолета и гибели экипажа.

Кроме того, представитель 13-го научно-исследовательского института ВВС полковник Александр Куруськин считает, что никаких дополнительных расследований трагедии 1968 года проводить нет необходимости, так как все причины гибели были освещены комиссией, сообщает Интерфакс.

Дважды Герой Советского Союза, космонавт Борис Волынов рассказал, что причиной гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина могло стать столкновение самолета с метеозондом.

Борис Волынов отметил, что летчик мог врезаться в метеорологический шар-пилот, который мог быть запущен одним из военных. Этот шар на большой скорости рассмотреть не представлялось возможным, передает слова эксперта РИА Новости.

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