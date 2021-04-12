Опубликована полетная инструкция для Юрия Гагарина

Фото: roscosmos.ru

Инструкция, которая разрабатывалась для первого в мировой истории космонавта, объясняла, как Юрию Гагарину вести себя на Земле накануне старта, во время полета и приземления. Руководство касалось, в том числе, моментов приема еды и даже прослушивания радио. В честь дня космонавтики, который отмечается в России 12 апреля, документ опубликовали на портале Газета.ru.

Напомним, 12 апреля 1961 года состоялся первый в мире космический полет на корабле «Восток», который совершил советский космонавт Юрий Гагарин.

Все действия космонавта во время космической миссии были регламентированы специальной инструкцией. Она предусматривала процесс надевания скафандра, который нужно было сначала проверить на предмет повреждений, а затем«просунуть ноги в правую и левую штанины, просунуть руки в рукава и одеть гермошлем».

Согласно документу, Гагарину нужно было поймать волну второй программы Московского радио, а также соблюдать режим приема пищи. Есть следовало после выхода на орбиту в строго ограниченные моменты.

Ранее последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов назвал версию гибели Юрия Гагарина.

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