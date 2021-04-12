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Космонавт Борис Волынов раскрыл версию гибели Юрия Гагарина
Фото: roscosmos.ru

Космонавт Борис Волынов раскрыл версию гибели Юрия Гагарина

Юлия Курганова

Общество

Космонавт Борис Волынов назвал версию гибели Юрия Гагарина. Об этом дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов рассказал журналистам.

Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области, причина произошедшего не была установлена.

По мнению космонавта, точно узнать, что случилось с летчиком не представляется возможным. Но вероятной причиной трагедии могло стать столкновение самолета Гагарина с метеозондом. Волынов сказал, что солдат мог запустить метеорологический шар-пилот, в который на большой скорости врезался летчик. Он отметил, что разглядеть шар на скорости заранее нельзя, передает РИА Новости.

Ранее дочь Гагарина, глава Государственного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена говорила, что риски первого космонавта погибнуть в космосе были больше 50 процентов. Такой точки зрения придерживался главный конструктор ракетно-космической техники Сергей Королев.

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