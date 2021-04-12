Контроль качества воды в период весеннего паводка усилили в Москве

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Контроль качества воды в период пропуска весеннего паводка усилен в столице. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сотрудники лабораторий и инспекции зоны санитарной охраны переведены на усиленный режим работы. В устьях малых рек и притоках увеличено количество точек с отбором проб.

— Согласно регламенту, взятие проб водоисточника проводится раз в сутки, в период паводка введен двухразовый контроль, при необходимости пробы могут брать каждый час, — добавил заместитель мэра.

Он пояснил, что природная вода отбирается на водохранилищах на разной глубине. Такие меры помогают выявить различия в ее составе и составить полную картину о состоянии водоемов.

Исследования проводятся в лабораториях Центра контроля качества воды АО «Мосводоканал». Их результаты незамедлительно поступают в инспекцию зоны санитарной охраны и технологические службы станций водоподготовки. Также воду проверяют с помощью автоматических анализаторов.

Приборы отслеживают основные показатели состава воды. К ним относятся мутность, цвет и электропроводность. Полученные данные направляются в единую систему, которая позволяет оперативно принимать решения по изменению режимов очистки воды.

Глава Комплекса городского хозяйства добавил, что эксперты ежедневно отслеживают качество воды и корректируют технологию водоподготовки. В зависимости от показателей могут изменяться дозы реагентов, проводиться дополнительные очистки и увеличиваться периодичность промывки фильтров. Такие методы помогают устранить неприятные запахи и привкусы.

Бирюков добавил, что специалисты круглосуточно контролируют все результаты исследований, чтобы жители Москвы потребляли очищенную питьевую воду, которая соответствует всем гигиеническим нормативам.

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