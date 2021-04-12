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Столичный портал поставщиков сделали удобнее для пользователей
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Столичный портал поставщиков сделали удобнее для пользователей

Анастасия Волоснова

Город

На портале поставщиков добавили новые удобные функции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

С помощью нового раздела в личном кабинете пользователи смогут обращаться в службу поддержки и контролировать статус своих заявок. Инструкции специалистов центра можно будет смотреть на самом сайте, а скачивать pdf-файлы не придется.

— Например, если раньше взаимодействие со службой техподдержки велось по электронной почте и по телефону, то сейчас предоставить дополнительную информацию и отследить статус обращения можно прямо в личном кабинете портала, — пояснил Эдуард Лысенко.

По его словам, обновление позволит пользователям более эффективно решать свои бизнес-задачи.

В личном кабинете можно будет сортировать свои запросы и просматривать полную информацию по каждой заявке. Кроме того, пользователи смогут оценивать работу техподдержки и обращаться за помощью в чат-бот, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Пользователи также могут ознакомиться с опубликованными на портале инструкциями и рекомендациями по работе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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