Столичный портал поставщиков сделали удобнее для пользователей

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На портале поставщиков добавили новые удобные функции. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

С помощью нового раздела в личном кабинете пользователи смогут обращаться в службу поддержки и контролировать статус своих заявок. Инструкции специалистов центра можно будет смотреть на самом сайте, а скачивать pdf-файлы не придется.

— Например, если раньше взаимодействие со службой техподдержки велось по электронной почте и по телефону, то сейчас предоставить дополнительную информацию и отследить статус обращения можно прямо в личном кабинете портала, — пояснил Эдуард Лысенко.

По его словам, обновление позволит пользователям более эффективно решать свои бизнес-задачи.

В личном кабинете можно будет сортировать свои запросы и просматривать полную информацию по каждой заявке. Кроме того, пользователи смогут оценивать работу техподдержки и обращаться за помощью в чат-бот, отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Пользователи также могут ознакомиться с опубликованными на портале инструкциями и рекомендациями по работе, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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