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Стало известно о дате и месте прощания с Эмилем Верником
Режиссер Эмиль Верник (слева) и его сын Вадим Верник / Фото: РИА Новости

Стало известно о дате и месте прощания с Эмилем Верником

Виктория Родимкина

Общество
Россия, Москва, Камергерский переулок, 3с1Карта всех событий

Церемония прощания с народным артистом России, режиссером Эмилем Верником пройдет 13 апреля в Портретном фойе МХТ имени Чехова. Об этом рассказал его сын Вадим Верник в понедельник, 12 апреля.

Ранее стало известно, что Эмиль Верник скончался в субботу, 10 апреля. Ему было 96 лет.

— Прощание с папой состоится во вторник, 13-го, в 11 утра в МХТ имени Чехова в Портретном фойе, — сообщил Вадим Верник на своей странице в Instagram.

СПРАВКА «ВМ»

Эмиль Григорьевич Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В 1946 году Верник окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского и поступил в театр «Московские литературные чтения».

С 1958 года он работал в качестве режиссера на Всесоюзном радио, с 1969 по 2002 годы был главным режиссером литературно-драматического вещания. Также занимался переводами двуязычных литературных вечеров с участием советских и зарубежных артистов.

Эмиль Верник преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), являлся профессором Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

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