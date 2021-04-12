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Рогозин заявил о срыве контрактов Роскосмоса из-за «подлых санкций» США
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва»

Рогозин заявил о срыве контрактов Роскосмоса из-за «подлых санкций» США

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Роскосмос не смог заключить контракты на запуски зарубежных спутников из-за «подлых санкций» США. Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, заказчики были вынуждены отказаться от сотрудничества с Россией в космической сфере из-за влияния США.

— Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в том случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA, — пояснил Рогозин.

В 2020 году под санкции попал головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш. В его составе работает Центр управления полетами, пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме оценили призыв Европарламента ужесточить санкции против России.

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РоскосмосДмитрий Рогозинсанкции
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