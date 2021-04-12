Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Земельные участки в ТиНАО предоставят под строительство частных домов
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Земельные участки в ТиНАО предоставят под строительство частных домов

Полина Долганова

Город
Починки Кленовского поселения ТиНАОКарта всех событий

Участки земли в ТиНАО выделят под индивидуальное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила включение некоторых участков земли в список планируемых к предоставлению в собственность гражданам для индивидуального строительства.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, в деревне Починки Кленовского поселения ТиНАО разрешено построить частные дома. На участках 59а и 60а, площадь которых составляет около 0,1 гектара, одобрено строительство объектов площадью около 400 квадратных метров.

Кроме того, в деревне Конюшково Первомайского поселения на земельном участке 22в, а также на участках 7а и 39 одобрены индивидуальные жилые застройки.

Сейчас все вышеперечисленные территории свободны от капитальных строений.

Ранее стало известно, что земельные участки на юго-востоке столицы предоставят в аренду РЖД.

Читайте также: Строительство 14 детских садов и 6 школ завершат в 2021 году в ТиНАО

Москвастроительствоземельный участок
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Все мнения
О проекте
Читайте нас в