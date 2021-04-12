Земельные участки в ТиНАО предоставят под строительство частных домов

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Починки Кленовского поселения ТиНАО Карта всех событий

Участки земли в ТиНАО выделят под индивидуальное строительство. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила включение некоторых участков земли в список планируемых к предоставлению в собственность гражданам для индивидуального строительства.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, в деревне Починки Кленовского поселения ТиНАО разрешено построить частные дома. На участках 59а и 60а, площадь которых составляет около 0,1 гектара, одобрено строительство объектов площадью около 400 квадратных метров.

Кроме того, в деревне Конюшково Первомайского поселения на земельном участке 22в, а также на участках 7а и 39 одобрены индивидуальные жилые застройки.

Сейчас все вышеперечисленные территории свободны от капитальных строений.

Ранее стало известно, что земельные участки на юго-востоке столицы предоставят в аренду РЖД.

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