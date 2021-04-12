Более десяти электродепо в Москве построили и реконструировали для развития метро

Фото: пресс-служба «Мосинжпроект»

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В столице с 2011 года в рамках развития метрополитена было построено и реконструировано 11 электродепо. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 12 апреля.

— Всего с 2011 года в Москве построено и реконструировано 11 электродепо, — сказал он.

Заммэра отметил, что реконструкции подверглись пять метродепо, а построены быть шесть — «Митино», «Братеево», первый этап депо с, «Лихоборы», «Руднево».

По словам Андрея Бочкарева, в планах на ближайшие два года построить еще два электродепо. К концу 2023 года, уточнил заммэра, в городе будут функционировать 23 метродепо. Три из них будут работать в составе Большой кольцевой линии, сообщает Комплекс градостроительной политики Москвы.

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