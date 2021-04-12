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Прием заявок на конкурс «Рисуем любимый город» стартовал в Москве
Фото: Даниил Данченко для «Вечерней Москвы»

Прием заявок на конкурс «Рисуем любимый город» стартовал в Москве

Полина Долганова

Город

Прием заявок на конкурс «Рисуем любимый город» стартовал в столице. Заявки принимаются до 25 июля.

Конкурс проводится Департаментом градостроительной политики Москвы. Принять участие могут все желающие в возрасте от 5 до 16 лет. Все участники творческого состязания будут разделены на группы в зависимости от возраста.

В конкурсе предусмотрено сразу несколько номинаций: «Мегаполис будущего. Москва-2050» — рисунки города и его инфраструктуры; «Я шагаю по Москве» — рисунки разнообразных видов Москвы; «Зеленый город — экогород» — рисунки городского природного ландшафта; «Не все герои носят плащи» — рисунки людей, которые работают на благо столицы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказал, что на конкурс можно подать неограниченное количество заявок, но одна и та же работа не может быть представлена в нескольких номинациях. Рисунки принимаются как в бумажном, так и в цифровом виде.

Директор ГБУ «Мосстройинформ» Юлия Куликова добавила, что конкурс проводится в несколько этапов: сначала, с 12 апреля до 25 июля, осуществляется прием заявок, затем работы конкурсантов оцениваются и определяются победители. Позже проходит церемония награждения и выставка рисунков победителей и призеров.

Конкурс «Рисуем любимый город» проводится с 2013 года. В этом году мероприятие претерпело изменения в названии и количестве номинаций. Кроме того, изменился допустимый возраст участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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