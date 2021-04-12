Вечер из цикла «Подмосковные усадьбы» пройдет в Доме-музее В. Л. Пушкина

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Дом-музей В. Л. Пушкина приглашает москвичей и гостей столицы на вечер из цикла «Подмосковные усадьбы. Памятники культуры». 15 апреля слушателям расскажут об «Усадьбе Люблино».

Первый владелец усадьбы Николай Дурасов построил в Люблине дом, театр, театральную школу, оранжерею, пансион для дворянских детей, разбил парк. В летнее время москвичи располагались в Люблинской роще с самоварами и угощением. В театре два раза в неделю давались представления.

Затем усадьба в качестве приданого Аграфены Дурасовой перешла во владение Александра Александровича Писарева. На лекции речь пойдет и о его доме на Волхонке, где собирались литераторы В. Л. Пушкин, И. И. Дмитриев, М. Н. Загоскин, П. И. Шаликов, И. М. Снегирев и другие.

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