Жилой дом со встроенным детским садом построят в Новой Москве

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, поселение Сосенское, квартал № 137 Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект жилого многоквартирного дома с подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 100 мест в поселении Сосенском. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 12 апреля.

Он отметил, что дом собираются построить около деревни Бачурино, на участке № 31. Площадь постройки составит около 67 тысяч квадратных метров.

— Комплекс будет состоять из пяти корпусов, высота которых будет варьироваться от 8 до 16 этажей. Фасады выполнят в нескольких оттенках, с использованием штукатурки и керамогранитной плитки, — сказал Сергей Кузнецов.

По его словам, в проекте предусмотрены корзины для кондиционеров. Между секциями комплекса организуют прогулочную зону.

По данным пресс-службы, входы в коммерческие помещения будут отделены от жилых подъездов. Отдельная входная группа предусмотрена и для детского сада.

Дворовое пространство благоустроят, въезд будет разрешен только для пожарных машин и автомобилей скорой помощи. Парковка для жильцов будет расположена на подземном этаже.

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