Продажи туров в Турцию снизились на 25 процентов

Фото: pexels.com / Erik Karits

Туроператоры зафиксировали резкий спад продаж туров в Турцию на 25 процентов. Об этом рассказали специалисты туристической отрасли в России.

Внезапные изменения связывают с возможной приостановкой авиасообщения между Турцией и Россией. Кроме того, на спрос могло повлиять увеличение числа новых пациентов с коронавирусом.

В пятницу, 9 апреля, аннуляция туров и билетов в Турцию превысила стандартные показатели в несколько десятков раз. Общий спрос на путевки снизился на 25 процентов, уточнил генеральный директор сети турагентств Алексан Мкртчян.

— В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно, — отметили в пресс-службе другого туристического агентства.

Авиасообщение с Турцией могут закрыть из-за приезда из страны большого числа пациентов с коронавирусом. Проблему планировали обсудить на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией с представителями Минтранса, Росавиации и Роспотребнадзора, сообщает газета «Известия».

Читайте также: Лавров заявил, что рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время