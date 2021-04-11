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Лавров заявил, что рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Сергей Лавров подтвердил заинтересованность России в восстановлении авиасообщения с Египтом / Фото: МИД РФ

Лавров заявил, что рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время

Юлия Курганова

Внешняя политика

Авиасообщение между РФ и курортами Египта может быть возобновлено в ближайшее время, сообщил в воскресенье, 11 апреля, глава МИД России Сергей Лавров.

— За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время, — заявил он в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Министр иностранных дел РФ подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами и хорошие перспективы сотрудничества двух государств в сфере туризма, передает РИА Новости.

Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер России по возобновлению прямых регулярных и чартерных перелетов.

Авиасообщение между РФ и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского самолета над Синайским полуостровом.

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Сергей Лавроввозобновление авиасообщенияРоссия
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