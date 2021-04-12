Столичные ветеринары рассказали о главных особенностях содержания и кормления грызунов

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В честь Международного дня хомяка, который отмечается 12 апреля, столичные ветеринары дали несколько рекомендаций тем, кто уже держит или только планирует завести грызуна.

Содержать хомяков нужно в комфортных условиях, где они могут чувствовать себя безопасно. Питомца не стоит брать на руки слишком часто, в такие моменты животные испытывают стресс. Ветеринары также напомнили, что хомяки предпочитают жить в одиночестве.

Клетка грызуна должна быть просторной. Прямые солнечные лучи могут вызвать у него тепловой удар. Не забывайте убирать жилище питомца не реже двух раз в неделю. В клетке каждого хомячка должны быть миска, шариковая поилка, деревянный домик и колесо.

Пространство жилища должно быть хорошо организовано и иметь внутри несколько «препятствий». Это поможет хомякам поддерживать себя в здоровой форме.

Кормить хомяка рекомендуется зерновыми смесями. Не возбраняется добавлять в рацион фрукты. Баловать зверька можно орехами и листьями салата. Важно, чтобы хомячок ел часто. Для переваривания пищи зверькам необходимо регулярно что-то перекусывать.

— Для переваривания пищи им требуется постоянно что-то жевать. Если ваш хомяк решил отказаться от перекуса, следует сразу же обратиться к специалисту, — отметила врач-ратолог Надежда Кузина.

Грызунам важно стачивать зубы: поместите в их клетку минеральный камень или веточки лиственных деревьев, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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