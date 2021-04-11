Пользователей Сети рассмешил пес, слушающий пение своей хозяйки

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В социальной сети TikTok становится популярным видео, на котором ошеломленный пес слушает пение своей хозяйки. Особенно забавным пользователи находят взгляд питомца.

— Когда ты просто отдыхаешь, а у твоей хозяйки случается нервный срыв, — прокомментировал автор свое видео.

Многие пользователи выразили свое сочувствие домашнему питомцу. Некоторые из посмотревших ролик даже предположили: питомец точно бы сдал свою хозяйку в заведение для душевнобольных, если бы мог.

На данный момент ролик набрал уже более 1,7 миллиона просмотров в TikTok.

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