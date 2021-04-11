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Мужчину, выложившего в TikTok фальшивое видео о стрельбе, арестовали в ОАЭ
Фото: pixabay

Мужчину, выложившего в TikTok фальшивое видео о стрельбе, арестовали в ОАЭ

Илья Ашуров

В мире

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) арестовали мужчину, который опубликовал в TikTok подложное видео, на котором слышны выстрелы на парковке в Дубае. Об этом стало известно в воскресенье, 11 апреля.

Сообщается, что задержанным оказался 34-летний гражданин Бангладеш. Он снял видео на одной из городских парковок, потом наложил на него звуки выстрелов и криков и опубликовал на своей странице в TikTok.

Видео получило широкую популярность. Позже мужчина был задержан полицией. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о киберпреступлениях, который запрещает публикации фото и видео, угрожающие нацбезопасности и общественному порядку.

В ходе допроса задержанный признал свою вину. Страница мужчины в социальной сети была заблокирована, сообщает издание Gulf News.

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