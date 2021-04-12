Пистолет, гранаты и около 200 граммов марихуаны изъяли у мужчины в столичном отеле

Фото: exp.mos.ru

В центре Москвы полиция задержала мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в полицию поступил звонок из хостела в центре столицы. Сотрудники отеля сообщили о постояльце, который «бряцал оружием» у стойки ресепшен. По их словам, нарушитель спокойствия достал гранату и заявил, что у него еще полная сумка таких боеприпасов. Подобный расклад не устраивал сотрудников хостела, они вызвали полицию.

Приехавшие сотрудники правоохранительных органов обыскали мужчину. У злоумышленника нашли гранаты и пистолет, которые предназначались для игры в пейнтбол. Помимо вышеуказанного, у мужчины обнаружили подозрительные свертки, в которых были белые таблетки, грибы и растение неизвестного происхождения.

В ходе экспертизы выяснилось, что в одном из свертков было 196,3 грамма наркотического вещества — марихуаны.

Видео: Пресс-служба МВД по Москве

Мужчина заключен под стражу. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

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