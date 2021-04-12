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Стала известна дата открытия туристического сезона в Италии
Фото: Pixabay

Стала известна дата открытия туристического сезона в Италии

Анастасия Волоснова

Туризм

Туристический сезон в Италии может начаться в День Республики, 2 июня. Об этом рассказал министр туризма Массимо Гаравалья.

По его словам, открыть сезон позже страна не сможет, так как рискует проиграть странам-конкурентам в туристической отрасли. Перед открытием планируется вакцинировать большую часть местных жителей в популярных у туристов местах.

От путешественников будут требовать отрицательные результаты теста на коронавирус. Кроме того, в страну можно будет приехать, только пройдя предварительную вакцинацию.

— В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния, — отметил Гаравалья.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, нужно подготовиться к туристическому сезону, а не сдаваться. Он добавил, что на туризм может повлиять бронирование итальянцами популярных для отдыха мест внутри страны. Уточняется, что в Италии до 30 апреля действуют ограничения по выезду граждан в другие государства.

Гаравалья добавил, что надеется как можно быстрее открыть границы, в частности, для российских туристов. По его словам бронирование в Италии можно будет совершать уже на лето 2021 года, сообщает ассоциация туроператоров России.

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