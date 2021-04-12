Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Спасатель рассказал, где нельзя разжигать мангалы
Фото: pexels.com/Streetwindy

Спасатель рассказал, где нельзя разжигать мангалы

Анастасия Колоскова

Общество

В связи с установлением теплой погоды и началом сезона шашлыков спасатель Максим Штыб рассказал, где по нормам пожарной безопасности запрещено разводить открытый огонь и разжигать мангалы.

По его словам, пожарные нередко выезжают из-за розжига мангалов на балконах.

— В том числе, даже если все благополучно, вы срываете оперативную бригаду, а реальный пожар — машин может не хватить, — цитирует эксперта «Звезда».

Спасатель предупредил, что административная ответственность грозит тем, кто решил пожарить шашлыки в лесах, на торфяниках или других местах, не предназначенных для этого.

Специалист отметил, что штраф не предусмотрен тем, кто разжигает мангал в зоне автомобильной парковки, однако делать это нежелательно в связи с риском возгорания автомобиля и других непредвиденных ситуаций.

Читайте также: Юрист объяснил, в каких случаях можно получить штраф за костер на даче

Шашлыкспасатели МЧСкостер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Все мнения
О проекте
Читайте нас в