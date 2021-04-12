Спасатель рассказал, где нельзя разжигать мангалы

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В связи с установлением теплой погоды и началом сезона шашлыков спасатель Максим Штыб рассказал, где по нормам пожарной безопасности запрещено разводить открытый огонь и разжигать мангалы.

По его словам, пожарные нередко выезжают из-за розжига мангалов на балконах.

— В том числе, даже если все благополучно, вы срываете оперативную бригаду, а реальный пожар — машин может не хватить, — цитирует эксперта «Звезда».

Спасатель предупредил, что административная ответственность грозит тем, кто решил пожарить шашлыки в лесах, на торфяниках или других местах, не предназначенных для этого.

Специалист отметил, что штраф не предусмотрен тем, кто разжигает мангал в зоне автомобильной парковки, однако делать это нежелательно в связи с риском возгорания автомобиля и других непредвиденных ситуаций.

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