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Юрист рассказал, в каких случаях можно получить штраф за костер на даче
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Юрист рассказал, в каких случаях можно получить штраф за костер на даче

Татьяна Плотникова

Общество

Нарушение правил противопожарной безопасности, в том числе на собственном приусадебном участке, грозит штрафом. Об этом во вторник, 6 апреля, рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Эксперт подчеркнул, что открытый огонь, в том числе на даче, не является нормой. При необходимости что-либо сжечь следует сделать это в специальном мусоросжигателе либо выкопать яму до одного метра в диаметре и не менее 30 сантиметров в глубину. Такая яма должна быть размещена не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки.

Кроме того, костер должен находиться от хвойного леса на расстоянии не менее 100 метров, а от лиственного – не менее 30 метров. Это касается не только леспополос, но и отдельно стоящих деревьев.

Нарушение данных требований грозит штрафом в размере двух-трех тысяч рублей. Если по вине дачника, разложившего костер, вспыхнет пожар, штраф возрастет до пяти тысяч рублей.

При нанесении убытков чужому имуществу их придется возместить, предупредил Баранов.

Помимо этого есть вероятность возбуждения уголовного дела о причинении вреда окружающей среде в связи с нарушением требований пожарной безопасности, рассказал эксперт агентству «Прайм».

Ранее юристы разъяснили, кому нужно платить «налог на грядки».

Читайте также: Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за рыбалку

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