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Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за рыбалку
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Юрист перечислил случаи, когда можно получить штраф за рыбалку

Татьяна Плотникова

Общество

Любителям рыбалки следует помнить, что российское законодательство предусматривает штрафы за вылов рыбы в определенных случаях. Об этом в понедельник, 22 марта, рассказал генеральный директор юридической компании «Достигация» Артем Баранов.

Специалист напомнил, что соответствующие законодательные нормы закреплены в федеральных законах «О любительском рыболовстве» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

В частности, практически в каждом российском регионе действует «нерестовый запрет», согласно которому нельзя вылавливать рыбу в определенный период года.

Кроме того, запрещается ловить рыбу в местах массового отдыха граждан и около гидротехнических сооружений (шлюзы, мосты, плотины).

Рыбалка около рыбозаводов, садков рыбоводческих хозяйств, рядом с любыми водными объектами, которые относятся к аквакультуре, в рыбопитомниках, а также в рыбных хозяйствах, также незаконна. запрещено вылавливать рыбу на особо охраняемых природных территориях, заповедниках, национальных парках.

За нарушение данных запретов законодательство предусматривает штрафы в размере от 500 до 5000 рублей, с возможностью конфискации орудия охоты или судна.

За рыбалку с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока, с использованием электронных средств обнаружения водных биологических ресурсов под водой можно получить штраф до 4000 рублей, с возможностью конфискации орудия охоты, либо лишения права на осуществление охоты, рассказал юрист агентству «Прайм».

Ранее юрист предупредил о новых штрафах, грозящих дачникам.

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