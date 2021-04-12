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Новые трамваи «Витязь-М» впервые начали курсировать на северо-западе Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Новые трамваи «Витязь-М» впервые начали курсировать на северо-западе Москвы

Виктория Родимкина

Транспорт

Новые трамваи «Витязь-М» впервые вышли на маршруты на северо-западе Москвы. Об этом рассказал начальник управления развития рельсового транспорта столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Титов в понедельник, 12 апреля.

— У нас на северо-западе Москвы выходит новый трамвай «Витязь-М» — «Витязь-Москва». Это новая поставка, — сказал он.

Владимир Титов отметил, что в ближайшие годы будет обновлен весь трамвайный парк и на северо-западе будут курсировать только низкопольные трамваи.

По словам специалиста, в новых трамваях могут разместиться больше пассажиров, число сидячих мест увеличено до 70. В транспорте увеличенные проходы, также изменился и внешний вид трамваев, сообщает Интерфакс.

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