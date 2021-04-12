Участок трамвайных путей от «Щукинской» до «Сокола» открыли после ремонта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Щукинская Карта всех событий

Участок трамвайных путей от станции московского метро «Щукинская» до станции «Сокол» открыли после ремонта в понедельник, 12 апреля. Об этом рассказал начальник управления развития рельсового транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Титов.

По обновленному участку будут ходить трамваи № 15 и 28.

— Сегодня два знаковых события. Мы открываем движение от «Щукинской» до «Сокола» (маршруты № 15 и 28). Более полугода это движение было закрыто на ремонт, но после того как за технологию ремонта взялся Московский метрополитен, после объединения этих видов транспорта в одну «семью» технология ремонта была перестроена, — пояснил Владимир Титов.

По его словам, остальные участки, которые находятся на ремонте, откроют в Москве до 10 мая 2021 года.

Титов отметил, что власти планируют не закрывать маршруты, которые в будущем будут отдавать под ремонт. Работы будут проводить в ночное время или выходные дни, чтобы не прекращать движение пассажиров на участке, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 апреля, в столице открыли маршруты трамваев № 14, 26 и 47 на Шаболовской улице.

Читайте также: Тайны строительства станций БКЛ метро раскрыли жителям Москвы