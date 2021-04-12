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Участок трамвайных путей от «Щукинской» до «Сокола» открыли после ремонта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Участок трамвайных путей от «Щукинской» до «Сокола» открыли после ремонта

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Щукинская Карта всех событий

Участок трамвайных путей от станции московского метро «Щукинская» до станции «Сокол» открыли после ремонта в понедельник, 12 апреля. Об этом рассказал начальник управления развития рельсового транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Титов.

По обновленному участку будут ходить трамваи № 15 и 28.

— Сегодня два знаковых события. Мы открываем движение от «Щукинской» до «Сокола» (маршруты № 15 и 28). Более полугода это движение было закрыто на ремонт, но после того как за технологию ремонта взялся Московский метрополитен, после объединения этих видов транспорта в одну «семью» технология ремонта была перестроена, — пояснил Владимир Титов.

По его словам, остальные участки, которые находятся на ремонте, откроют в Москве до 10 мая 2021 года.

Титов отметил, что власти планируют не закрывать маршруты, которые в будущем будут отдавать под ремонт. Работы будут проводить в ночное время или выходные дни, чтобы не прекращать движение пассажиров на участке, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 апреля, в столице открыли маршруты трамваев № 14, 26 и 47 на Шаболовской улице.

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