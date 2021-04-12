Тайны строительства станций БКЛ метро раскрыли жителям Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Марьина Роща Карта всех событий

Москвичам рассказали, как проходит строительство станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. О прокладке тоннеля для поездов на станциях «Марьина Роща» и «Воронцовская» рассказали сами строители и работники метро.

В настоящее время в Москве открыто 12 станций БКЛ метро. По словам экспертов, для строительства «Марьиной Рощи» понабилась целая сеть подземных ходов.

Специалисты прокладывают тоннель, идя навстречу друг другу. Сначала укладчик демонтирует железобетонную отделку, затем рабочие расширяют тоннель, после чего монтируются стены из чугунных тюбингов.

— После завершения проходки тоннель герметизируют. Чеканятся швы между тюбингами — вся грязь вычищается, швы проходят пескоструйную обработку, затем забивается свинцовая проволока и сверху покрывается специальной быстроусадочной смесью, которая эту проволоку защищает. И вода, которая за тюбингом, потом не просачивается в тоннель, — объяснил заместитель начальника участка № 3 ООО «СМУ-8 Метростроя».

В некоторых местах глубина тоннеля станции достигает 75 метров, из-за чего «Марьина Роща» станет самой глубокой станцией БКЛ метро. В настоящее время в день на станции работают 350 человек, однако к 2022 году число рабочих увеличат до 680 человек.

На станции «Воронцовская» проводят монтаж облицовочного мрамора и работают с потолком. Уточняется, что в подземных ходах на станции легко заблудиться, поэтому рабочие пользовались чертежами, пока не привыкли к расположению объектов.

— Для системы обогрева помещений и эскалаторных ступеней мы больше не используем электричество, поскольку от тока изнашиваются даже прочные металлические конструкции. Теперь мы будем нагревать воду в калориферах, которые установим в вентиляционных каналах, и пускать эту нагретую воду по трубам по всей станции, — объяснил руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» Александр Ситников.

По его словам, чтобы пассажирам не мешали громкие звуки движения поезда, рабочие установят специальные кассеты глушения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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