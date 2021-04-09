Движение трамваев по улице Шаболовке восстановят с 10 апреля

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Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Движение трамваев по улице Шаболовке будет восстановлено в субботу, 10 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что трамвай № 14 проследует от метро «Университет» через улицу Вавилова до метро «Октябрьская». Маршрут № 26 будет курсировать от метро «Университет» через Черемушки до метро «Октябрьская», № 47 — от Нагатина до метро «Октябрьская». Временный маршрут автобуса № 047 прекращает работу.

Ранее москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов в Москве с 10 апреля.

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