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Движение трамваев по улице Шаболовке восстановят с 10 апреля
Фото: АГН Москва

Движение трамваев по улице Шаболовке восстановят с 10 апреля

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, улица Шаболовка Карта всех событий

Движение трамваев по улице Шаболовке будет восстановлено в субботу, 10 апреля. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что трамвай № 14 проследует от метро «Университет» через улицу Вавилова до метро «Октябрьская». Маршрут № 26 будет курсировать от метро «Университет» через Черемушки до метро «Октябрьская», № 47 — от Нагатина до метро «Октябрьская». Временный маршрут автобуса № 047 прекращает работу.

Ранее москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов в Москве с 10 апреля.

Читайте также: Новые остановки появятся на некоторых автобусных маршрутах в Москве

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