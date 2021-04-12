Стало известно, когда начнется навигация по Москве-реке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити, мост Багратион Карта всех событий

Навигация по Москве-реке начнется во вторник, 13 апреля. Об этом сообщили на сайте канала имени Москвы.

Отмечается, что в этом году навигация на участке от моста Багратион до Южного речного вокзала стартует раньше установленного срока. Это связано с благоприятной гидрометеорологической обстановкой.

Ранее москвичам рассказали о работе системы мониторинга речного транспорта. На данный момент 111 камер уже следят за акваторией Москвы-реки. В ближайшее время система сама сможет оповещать оперативные службы о происшествиях.

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