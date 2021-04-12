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Врач рассказал, как определить рак молочной железы на ранней стадии
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, как определить рак молочной железы на ранней стадии

Елена Фролова

Здоровье

Рак молочной железы ежегодно выявляют у 50 тысяч женщин. Об этом свидетельствуют данные статистики Министерства здравоохранения России. Какие в настоящее время существуют факторы развития и предотвращения данного онкологического заболевания, рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев.

По его мнению, самым лучшим вариантом является обращение к медицинским специалистам, когда болезнь находится на ранней стадии и протекает бессимптомно. Эксперт советует женщинам раз в неделю проводить «самоощупывание». Поводом для того, чтобы обратиться к врачу будут небольшие узелки, которые могут нащупываться в районе молочной железы.

Он также объяснил, что причины возникновения рака молочной железы могут заключаться в генетике и общем состоянии организма.

— В данной ситуации большое значение имеют гормональный дисбаланс, перестройка эндокринной и иммунной систем. Помимо этого, значительно сказываются генетические особенности, — подчеркнул Даниил Щепеляев.

Онкоиммунолог также назвал виды рака, наиболее распространенные среди мужчин. В первую очередь, по его словам, это зависит от региона проживания и возраста пациента, отмечает Nation News. Например, в развитых странах представители сильного пола чаще всего заболевают раком предстательной железы и толстого кишечника. А в менее развитых – раком легких.

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