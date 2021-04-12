Илью Бачурина назначили директором Москонцерта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский продюсер кино и телевидения Илья Бачурин стал директором Москонцерта. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили на сайте столичного департамента культуры.

Бачурин прокомментировал свое назначение. Он выразил благодарность за оказанное ему доверие и возможность проявить себя на этой должности.

— Прекрасно осознаю, какой объем работы меня ждет, в том числе по модернизации и развитию Москонцерта, — отметил Бачурин.

СПРАВКА «ВМ»

Илья Бачурин — российский продюсер кино и телевидения. В 1998 году он окончил Государственную академию сферы быта и услуг по специальности «экономика, финансы и кредит». Бачурин является сооснователем кинотелевизионной студии «Главкино».

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