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СК начал проверку после гибели пожарного на «Невской мануфактуре» в Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

СК начал проверку после гибели пожарного на «Невской мануфактуре» в Петербурге

Виктория Родимкина

Происшествия

Следственный комитет начал проверку по факту пожара на фабрике «Невская мануфактура», где во время тушения огня погиб один человек и были госпитализированы еще двое. Об этом сообщается на сайте главного управления СК России по Санкт-Петербургу в понедельник, 12 апреля.

Ранее МЧС сообщило, что произошел пожар на фабрике. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, горели четыре этажа здания. С фабрики эвакуировали 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали.

— В Санкт-Петербурге по факту пожара на одной из фабрик, расположенных в Невском районе города, проводится доследственная проверка, — уточнили в сообщении.

На место случившегося выехала следственная группа с руководством ГСУ СК, которая выяснит все обстоятельства произошедшего.

Видео: Telegram / РИА Новости

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Санкт-ПетербургСК Россиипожар
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