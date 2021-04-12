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Крупный пожар произошел в деревне Аксено-Бутырки в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Крупный пожар произошел в деревне Аксено-Бутырки в Подмосковье

Руслан Давлетшин

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Московская область, Богородский городской округ, деревня Аксёно-Бутырки Карта всех событий

В Ногинском районе Московской области произошел крупный пожар. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Сообщается, что пожар произошел в деревне Аксено-Бутырки. По словам источника «ВМ», на открытой территории горели деревянные поддоны. Площадь возгорания составила 3,2 тысячи квадратных метров.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что по данному адресу произошел пожар. По данным ведомства, в 12:36 возгорание было локализовано. В пресс-службе также отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее «ВМ» писала о том, как из горящей квартиры на юге Москвы спасли человека. Инцидент произошел утром в воскресенье, 11 апреля, по адресу Загорьевская улица, дом 29. В квартире загорелись личные вещи на площади пять квадратных метров.

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Московская областьвозгораниепожар
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