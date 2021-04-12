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Плохое заживление: косметолог объяснила, почему опасно прокалывать уши
Фото: Pixabay

Плохое заживление: косметолог объяснила, почему опасно прокалывать уши

Никита Абрамов

Здоровье

Прокол ушей не самая безопасная процедура. Из-за неправильных манипуляций при прокалывании могут возникнуть неприятные последствия. Об этом рассказала научный руководитель Центра эстетической медицины «Чистые пруды», косметолог Алиса Шарова.

В первую очередь эксперт призвала не заниматься подобными вещами дома, особенно самостоятельно. Лучше всего осуществить прокол ушей в специальном салоне.

— Очень важно, когда прокалывают ухо, правильно подсветить его фонариком с задней стороны, чтобы видеть сосуды. Это позволяет избежать повреждения сосудов, кровотечения, сильной гематомы, — пояснила Шарова.

Косметолог подчеркнула, что не рекомендуется в домашних условиях заниматься проколом наружного края уха, который состоит из хряща, так как неправильная обработка инструментов или неверное движение мастера могут грозить тяжелым воспалением тканей.

— Все проблемы, связанные с домашним «кустарным» прокалыванием, — это, по большей части, последующее плохое заживление, нагноение и неровная некрасивая дырка. Рубцы могут возникать серьезные. Если человек склонен к этому, то может быть очень некрасивый результат, — отметила эксперт.

Шарова добавила, что в случае правильного выполнения услуги никаких опасных побочных явлений не будет, сообщает Пятый канал.

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косметологиячеловеческое телоздоровье
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