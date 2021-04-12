Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Пустая совершенно!»: Соседов высказался о Karna.val после скандала на шоу Галкина
Фото: Youtube / Сергей Соседов

«Пустая совершенно!»: Соседов высказался о Karna.val после скандала на шоу Галкина

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался в сторону тикток-блогерши Вали Karna.val после скандала, который разгорелся во время съемок шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Ранее певица Лариса Долина и тикток-блогерша Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

— Карнавал пустая совершенно! С интеллектом пятилетней девочки. Пришла какая-то певица с надутыми губами. Мне смешно все это видеть. Эта Валя Карнавал — ноль полный. Она вообще недостойна даже быть рядом с Долиной. Даже просто стоять с ней рядом, а не только разговаривать, что-то там верещать! — высказал свое возмущение Соседов.

Кроме того, критик заявил, что если бы у него была возможность, то он бы закрыл все развлекательные шоу. Также он отметил, что артисты не должны тратить время на выяснение отношений с недостойными этого людьми, сообщает Пятый канал.

Читайте также: «Душная»: тиктокеры затравили Долину после скандала на шоу Галкина

Лариса ДолинаскандалСергей Соседов
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Слишком резвые нетрезвые: как наказывать пьяных водителей

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Без денег, без семьи, без идеалов: главный русский драматург эпохи перемен

Рушан Аббясов
Рушан Аббясов

Рамадан — месяц объединения и щедрости

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Гагарин, я вас любила»: мечтают ли россияне о космосе

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мама, ты не права: почему подростки убегают из дома

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Все мнения
О проекте
Читайте нас в