«Пустая совершенно!»: Соседов высказался о Karna.val после скандала на шоу Галкина

Фото: Youtube / Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказался в сторону тикток-блогерши Вали Karna.val после скандала, который разгорелся во время съемок шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Ранее певица Лариса Долина и тикток-блогерша Валя Karna.val поспорили на тему того, нужен ли артисту талант, чтобы выступать на сцене. Валя Karna.val заявила, что любой, кому нравится петь, может это делать, независимо от наличия таланта. Такое мнение, вероятно, задело Ларису Долину. Она в резкой форме раскритиковала позицию тикток-блогерши.

— Карнавал пустая совершенно! С интеллектом пятилетней девочки. Пришла какая-то певица с надутыми губами. Мне смешно все это видеть. Эта Валя Карнавал — ноль полный. Она вообще недостойна даже быть рядом с Долиной. Даже просто стоять с ней рядом, а не только разговаривать, что-то там верещать! — высказал свое возмущение Соседов.

Кроме того, критик заявил, что если бы у него была возможность, то он бы закрыл все развлекательные шоу. Также он отметил, что артисты не должны тратить время на выяснение отношений с недостойными этого людьми, сообщает Пятый канал.

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