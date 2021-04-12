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СМИ: Меган Маркл убита горем из-за смерти принца Филиппа
Кадр из сериала Форс-мажоры

СМИ: Меган Маркл убита горем из-за смерти принца Филиппа

Никита Абрамов

Звезды

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл убиты горем из-за смерти принца Филиппа, однако герцогиня Сассекская не собирается приезжать на похороны. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщает издание The News Internatoinal.

Отмечается, что принц Гарри прилетел в Лондон из Лос-Анджелеса для того, чтобы присутствовать на похоронах своего дедушки.

Ранее стало известно, что похороны принца Филиппа пройдут в субботу, 17 апреля. Их будут транслировать по телевидению, граждане не смогут принять в них участие. Общенациональный траур продлится в Великобритании до дня похорон, а в королевской семье — две недели.

СПРАВКА «ВМ»

Герцог Эдинбургский Филипп родился 10 июня 1921 года. Окончив Королевский военно-морской колледж в Дартмуте в звании мичмана, он прошел на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну. Еще в колледже принц Филипп познакомился с принцессой Елизаветой, с которой обвенчался 20 ноября 1947 года. В 1952 году Елизавета II взошла на престол, а принц посвятил себя службе королевской семье. Он выполнял все необходимые благотворительные и церемониальные обязанности. До кончины принц Филипп в течение длительного времени лечился от коронавируса, которым заразился в декабре 2020-го.

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британская королевская семьяМеган Марклпринц Филипп
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