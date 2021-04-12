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Дептранс заявил об увеличении числа поездок на каршеринге в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва

Дептранс заявил об увеличении числа поездок на каршеринге в Москве

Кирилл Николаев

Город

Число поездок на каршеринге увеличилось на десять процентов (на 13 тысяч поездок) в Москве по сравнению с предыдущей неделей. Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Также по сравнению с предыдущей неделей на семь процентов вырос пассажиропоток в аэропортах на международных рейсах. В свою очередь, в воскресенье, 11 апреля, число поездок на такси снизилось на один процент (на девять тысяч поездок).

Кроме того, по Москве-реке стало передвигаться больше судов. В воскресенье, 11 апреля, было зафиксировано 21 судно, это в два раза больше, чем две недели назад. Также москвичам напомнили, что в городе заработалпрокат велосипедов и электросамокатов.

Читайте также: Жителям столицы рассказали, когда начнется навигация по Москве-реке

каршерингМосквапрокат
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