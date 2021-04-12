Столичный департамент ЖКХ «отправил» коммунальщиков на Марс

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

В честь Дня космонавтики столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства запустил в социальных сетях спецпроект. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 12 апреля.

— В честь Дня космонавтики и в память о знаменательном событии департамент ЖКХ Москвы подготовил «космический» спецпроект. Мы решили пофантазировать, чем бы занимались коммунальщики на других планетах, и «отправили» их на Марс, — рассказали в ведомстве.

Фото: vk/dgkhmoscow

Так, оказавшись на новой планете, работники прокладывают газопровод, выращивают цветы и присматривают за инопланетными животными, говорится на странице департамента в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, 12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году за пределы Земли отправился корабль-спутник «Восток» с летчиком-космонавтом СССР Юрием Гагариным на борту.

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