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Уровень шума в Москве снизился на 10–20 децибел за последние десять лет
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Уровень шума в Москве снизился на 10–20 децибел за последние десять лет

Иван Юминов

Город

За последние десять лет уровень шума в столице снизился на 10–20 децибел. Об этом сообщил глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в понедельник, 12 апреля.

— Я хочу сказать, что уровень шума в общем за последние десять лет снизился в различных районах от десяти до 20 децибел, что довольно серьезный показатель, — рассказал глава ведомства.

Число случаев превышения шума по сравнению с 2010 годом, включая строительные работы в ночное время, снизилось в десятки раз, приводит слова Кульбачевского агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что столица заняла первое место в Европе по числу электробусов.

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городской шумснижение числаАнтон Кульбачевский
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