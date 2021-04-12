Кровля горящей фабрики в Петербурге обрушилась на площади 10 тысяч «квадратов»

Фото: Предоставлено очевидцем

В Санкт-Петербурге обрушилась кровля горящей фабрики «Невская мануфактура» на площади десять тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу в понедельник, 12 апреля.

Уточняется, что пожар начался в здании по адресу Невский район, Октябрьская набережная, дом № 50.

— В кирпичном шестиэтажном нежилом здании происходит горение, произошло обрушение кровли на площади 10 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Тушением огня заняты 69 единиц техники и 347 человек, добавили в ведомстве.

На сайте Следственного комитета РФ сообщается, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее МЧС сообщило, что произошел пожар на фабрике «Невская мануфактура». С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали.

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