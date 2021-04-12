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Площадь пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге выросла до 10 тысяч «квадратов»
Фото: Telegram / РИА Новости

Площадь пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге выросла до 10 тысяч «квадратов»

Виктория Родимкина

Марина Найденкова

Происшествия

Площадь возгорания на фабрике «Невская мануфактура» в Санкт-Петербурге увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе МЧС России в понедельник, 12 апреля.

— Площадь пожара достигла 10 000 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу Алексей Аникин рассказал, что пожарные тушат огонь с безопасного расстояния, так как в здании частично обрушились перекрытия.

Видео: Telegram / РИА Новости

Ранее МЧС сообщило, что произошел пожар на фабрике «Невская мануфактура». С фабрики были эвакуированы 40 человек. В ходе тушения огня один пожарный погиб, еще двое пострадали. Следственный комитет начал проверку по факту пожара.

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Санкт-Петербургвозгораниепожар
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