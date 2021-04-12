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«Четко зависит»: Мясников рассказал о влиянии планет на здоровье человека
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Четко зависит»: Мясников рассказал о влиянии планет на здоровье человека

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что есть связь между планетами и их влиянием на здоровье человека. По его словам, часть из них можно объяснить с научной точки зрения. Например, почему люди, рожденные в марте и апреле, чаще всего болеют шизофренией.

— Мы нашли объяснение. Это вирус гриппа, мама беременная переболела, потом это дало ростки для шизофрении и ряда других психиатрических заболеваний, — пояснил медик.

Он напомнил о связи времен года и обострений психиатрических болезней, сезонных обострений язвы.

— Вычитал про «эффект Марса». Французский ученый в 50-х годах заявил, что в зависимости от положения Марса рождаются спортсмены-чемпионы. Статистика была такой убедительной, что ее до сих пор не опровергли, — заявил Мясников.

По его словам, Александр Чижевский написал книгу о влиянии солнечной активности на продолжительность жизни. Мясников добавил, что лично знает людей, у которых настроение «четко зависит» от фазы Луны.

— То, что мы зависим от полнолуния, точно. От Солнца тоже. На океан Луна действует с приливами и отливами, миллионы тонн воды перемещая, а на человека нет? Ага! Мы не знаем и не можем это объяснить. Организм человека — тонкий механизм, мы не можем быть оторваны от этого, — пояснил врач.

Мясников добавил, что астрология старше любой религии и самые древние человеческие знания относятся к ней.

Видео опубликовано на YouTube.

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астрологияАлександр Мясниковздоровье
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