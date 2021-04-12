Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться мужчинам после 40 лет

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Врачи советует мужчинам после 40 лет обратить пристальное внимание на питание. Это поможет избежать развития разных заболеваний. Подробно об этом рассказала врач-диетолог Елена Златинская.

По ее словам, им нужно придерживаться некоторых диет, а также отказаться от употребления некоторых продуктов. Причем менять свой рацион нужно плавно. Как пояснила доктор, у большинства полных представителей сильного пола в этом возрасте существует высокая вероятность развития гипертонии, сахарного диабета, варикозного расширения вен, инфарктов и инсультов. Поэтому они должны соблюдать сбалансированную диету в питании.

— Лишние калории можно исключить за счет жиров животного происхождения, соли и сахара. Предпочтение в питании надо отдать нежирному мясу, птице, рыбе, продуктам со сложными углеводами (бурый рис, гречка, цельнозерновые злаки, растительные масла и орехи), — пояснила Елена Златинская.

При этом, по ее словам, в ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Несколько раз в неделю можно кушать молочные продукты. Важно усилить контроль за количеством употребляемого спиртного. Лучше всего вообще их исключить. Однако один раз в неделю разрешается выпить 40 грамм крепких напитков, 140 грамм вина или 300 граммов пива, отмечает Nation News.

К хорошему самочувствию приведут регулярные физические нагрузки и хорошие привычки питания. При этом, по мнению диетолога, дольше полугода сидеть на диетах не стоит.

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