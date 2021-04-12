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Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться мужчинам после 40 лет
Фото: pixabay.com

Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться мужчинам после 40 лет

Елена Фролова

Здоровье

Врачи советует мужчинам после 40 лет обратить пристальное внимание на питание. Это поможет избежать развития разных заболеваний. Подробно об этом рассказала врач-диетолог Елена Златинская.

По ее словам, им нужно придерживаться некоторых диет, а также отказаться от употребления некоторых продуктов. Причем менять свой рацион нужно плавно. Как пояснила доктор, у большинства полных представителей сильного пола в этом возрасте существует высокая вероятность развития гипертонии, сахарного диабета, варикозного расширения вен, инфарктов и инсультов. Поэтому они должны соблюдать сбалансированную диету в питании.

— Лишние калории можно исключить за счет жиров животного происхождения, соли и сахара. Предпочтение в питании надо отдать нежирному мясу, птице, рыбе, продуктам со сложными углеводами (бурый рис, гречка, цельнозерновые злаки, растительные масла и орехи), — пояснила Елена Златинская.

При этом, по ее словам, в ежедневном рационе должны присутствовать овощи и фрукты, богатые клетчаткой. Несколько раз в неделю можно кушать молочные продукты. Важно усилить контроль за количеством употребляемого спиртного. Лучше всего вообще их исключить. Однако один раз в неделю разрешается выпить 40 грамм крепких напитков, 140 грамм вина или 300 граммов пива, отмечает Nation News.

К хорошему самочувствию приведут регулярные физические нагрузки и хорошие привычки питания. При этом, по мнению диетолога, дольше полугода сидеть на диетах не стоит.

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