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Сомнолог назвал опасное лекарство от бессонницы, популярное у россиян
Фото: www.pexels.com/cottonbro

Сомнолог назвал опасное лекарство от бессонницы, популярное у россиян

Юлия Евграфова

Общество

В борьбе с некачественным сном жители нашей страны часто прибегают к самолечению. В таких случаях они грешат использованием наиболее доступных и дешевых средств. Как пояснил «Вечерней Москве» врач-сомнолог, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов, популярный у россиян корвалол может нанести большой вред здоровью.

— На первом месте по продажам доступных средств от бессонницы стоит корвалол. А он содержит фенобарбитал, который вызывает тяжелейшую зависимость. В конце концов от этого еще больше нарушается сон, потом начинается интеллектуальная деградация. Во многих странах это вообще строго рецептурный препарат, — заключил заслуженный врач РФ.

Ранее другой специалист озвучил, что с помощью здорового сна, правильной физической активности, питания и воды можно продлить молодость. Об этом сказал врач-терапевт высшей категории, глава дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный. По словам медика, никогда не поздно начать следить за своим здоровьем и контролировать все необходимые составляющие для долгой и полноценной жизни.

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