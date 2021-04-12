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«Для меня будет честью»: Дуэйн Джонсон допустил выдвижение в президенты США
Кадр из фильма Джуманджи

«Для меня будет честью»: Дуэйн Джонсон допустил выдвижение в президенты США

Никита Абрамов

Звезды

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, больше известный как «Скала», допустил, что когда-нибудь может выдвинуться в президенты США.

— Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский, пьющий текилу, управляющий пикапом парень с поясной сумкой. Но если это когда-либо случится, для меня будет честью служить вам, народ, — написал актер в своем Instagram-аккаунте.

Так Джонсон прокомментировал результаты опроса издания Newsweek, согласно которому 46 процентов жителей США хотят видеть на посту президента Скалу. Кроме того, американцы поддержали кандидатуру актера Мэтью Макконахи.

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